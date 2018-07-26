Исполком Челнов обязали выдать разрешение на стройку компании экс-депутата Нитенко

Прокуратура внесла представление в адрес исполкома Челнов по факту отказа в выдаче разрешения ООО «Фастфуд» на строительство магазина. Компания принадлежит экс-депутату городского совета Челнов Денису Нитенко.



Прокуратура города приняла решение о выдаче разрешения на строительство. При этом комитет затягивал сроки подготовки и выдачи разрешения, сообщает пресс-служба прокуратуры Набережных Челнов.

Нитенко лишили полномочий депутата за недостоверные сведения в декларации о доходах. Напомним, в июне неизвестные подожгли дом экс-депутата.