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Исполком Челнов обязали выдать разрешение на стройку компании экс-депутата Нитенко

13:03, 26.07.2018

Прокуратура внесла представление в адрес исполкома Челнов по факту отказа в выдаче разрешения ООО «Фастфуд» на строительство магазина. Компания принадлежит экс-депутату городского совета Челнов Денису Нитенко.

Прокуратура города приняла решение о выдаче разрешения на строительство. При этом комитет затягивал сроки подготовки и выдачи разрешения, сообщает пресс-служба прокуратуры Набережных Челнов.

Нитенко лишили полномочий депутата за недостоверные сведения в декларации о доходах. Напомним, в июне неизвестные подожгли дом экс-депутата.

ОбществоВласть Татарстан
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