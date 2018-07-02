В Челнах подожгли коттедж экс-депутата Дениса Нитенко
В Набережных Челнах неизвестные подожгли дом экс-депутата Городского совета, бизнесмена Дениса Нитенко. Пострадавших в результате происшествия нет.
Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по Татарстану в полночь 30 июня. По факту поджога проводится проверка.
По информации источника «Реального времени» в МЧС, дом находился в стадии строительства. Пожар потушили соседи.
Отмечается, что с места ЧП изъяты вещественные доказательства — две покрышки, пустой пятилитровый баллон. Замечены следы обуви.Происшествия Татарстан
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