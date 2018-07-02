В Челнах подожгли коттедж экс-депутата Дениса Нитенко

В Набережных Челнах неизвестные подожгли дом экс-депутата Городского совета, бизнесмена Дениса Нитенко. Пострадавших в результате происшествия нет.



Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по Татарстану в полночь 30 июня. По факту поджога проводится проверка.

По информации источника «Реального времени» в МЧС, дом находился в стадии строительства. Пожар потушили соседи.

Отмечается, что с места ЧП изъяты вещественные доказательства — две покрышки, пустой пятилитровый баллон. Замечены следы обуви.