Полгода уличного видеонаблюдения в Челнах обойдется городу в миллион рублей

153 дня видеонаблюдения в Набережных Челнах обойдется городу в сумму более 1 млн рублей.

Помимо детских площадок, дорог и тротуаров к школам также предполагается наблюдение во въездах в некоторые дворы и парковки, следует из техзадания исполкома Челнов. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Всего в 62-ом комплексе необходимо обслуживать 40 точек видеонаблюдения, в 52-ом — 58, в четвертом — 58, во втором — 38, в 29-ом — 72. Общее число камер составило 266 штук.

Напомним, в Татарстане на ремонт лифтов выделят более 427,6 млн рублей, их хотят заменить в том числе и в Челнах.