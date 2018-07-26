Андрей Коваленко: «В «Торпедо» есть некоторые задолженности за один-два месяца»

Руководитель профсоюза КХЛ Андрей Коваленко рассказал о ситуации с погашением долгов по зарплате в ряде проблемных клубов лиги. В частности, о проблемах нижегородского «Торпедо» он сказал следующее:

— Если говорить о Нижнем Новгороде, то недавно общался с новым руководителем клуба Яном Голубовским. С игроками с двусторонними контрактами клуб рассчитался. С хоккеистами, у которых договоры односторонние, есть некоторые задолженности за один-два месяца. У игроков имеется понимание процессов, которые происходят в «Торпедо», есть определенные сторонами даты. Для нас это самое главное, — цитирует слова Коваленко Russia-Hockey.