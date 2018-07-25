Чеховский рынок закроют на реконструкцию 1 сентября

Решение о реконструкции Чеховского рынка, принятое более двух лет назад, будет реализовано согласно проекту реконструкции, разработанному компанией «Аксиом» и предусматривающему строительство нового здания с парковкой на месте торговых рядов под открытым небом.

Торговые ряды под открытым небом перестанут функционировать с 23 августа, а последним днем торговли в лабазе станет 31-е. Торговцы скобяным товаром планируют переехать на рынок «Родина», некоторые уже открыли там «точки». А предприниматели, которые торгуют цветами и продуктами в лабазе, по окончании реконструкции надеются вернуться на прежние места.

Как выяснило «Реальное время», проект реконструкции реализуют структуры, близкие к «Татнефти». По информации директора владеющего рынком ООО «ТЦ «Чеховский» Александра Пичугова, с его реконструкцией собственники намерены уложиться в полтора года.