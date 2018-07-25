Лучший бомбардир Израиля Диа Саба уже прибыл в Казань

Израильский нападающий Диа Саба уже прибыл в столицу Татарстана и посетил домашний стадион «Рубина», «Казань Арену», где сделал фото в Instagram. Самолет с игроком прибыл в Казань накануне вечером.

Пр официальной информации, игрок прибыл в столицу Татарстана для того, чтобы посмотреть город, стадион и ознакомиться с инфраструктурой казанского клуба. По другой информации, «Рубин» потребовал углубленного медосмотра, прежде чем заключить контракт с футболистом.

Нападающего сопровождают супруга, агент и личный адвокат.



Ранее израильские СМИ сообщали о том, что «Рубин» и «Маккаби» договорились о трансфере игрока за 1,8 миллиона евро и 600 тысяч евро в год.