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В дни ЧМ-2018 казанцы предпочли массовые мероприятия торговым центрам

11:29, 25.07.2018
В дни ЧМ-2018 казанцы предпочли массовые мероприятия торговым центрам
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В дни проведения чемпионата мира — 2018 в городах-организаторах россияне предпочли массовые мероприятия торговым центрам. Сниженная динамика их посещаемости отразилась в показателе Shopping Index.

Аналитики выяснили, что в дни мундиаля в Казани индекс снижался на 10% относительно показателя прошлого года. Такие же результаты и в других городах: в Москве он сокращался на 4%, в Екатеринбурге — на 8%, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Watcom Group.

Напомним, фан-зона в Казани собирала на своей площадке ежедневно около 56 тыс. человек, что вывело ее на четвертое место рейтинга самых посещаемых территорий FanFest.

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