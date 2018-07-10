В Дагестане за коррупцию наказали более 200 чиновников

В Дагестане за коррупцию привлекли к ответственности более 200 чиновников. Об этом заявил врио главы республики Владимир Васильев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы больше 200 [человек], по сути, привлекли к ответственности по материалам прокуратуры за конфликт интересов, за несоответствие расходов–доходов: кого-то в дисциплинарном порядке, кто-то уволился сам, кого-то наказали», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Накануне в Дагестане заключили под домашний арест экс-главу Минздрава республики.