«Ростех» продал долю в Yota Devices китайскому консорциуму за 3 млрд рублей

Госкорпорация «Ростех» закрыла сделку по продаже 25,1% в Yota Devices — разработчике смартфонов YotaPhone — консорциуму китайской инвестгруппы Trinity World Management (TWM) и компании China Baoli. Сумма сделки превысила 3 млрд рублей.

«Продажа пакета связана с выходом YotaDevices на стадию масштабирования на международных рынках и завершением миссии «Ростеха» как стратегического инвестора, поддержавшего проект на раннем этапе развития» — заявил представитель «Ростеха».



Таким образом, TWM и China Baoli получит контрольный пакет акций. «Ростех», в свою очередь, сохранит за собой ключевые элементы технологий Yota Devices и право использовать их в других направлениях.

Международную известность Yota Devices приобрела в 2012 году, когда представила миру российский смартфон YotaPhone. В 2016 году в состав акционеров Yota Devices вошла China Baoli.