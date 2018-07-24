Росстат повысил прогноз численности населения до 157 млн человек к 2036 году

Росстат повысил прогноз численности населения до 157 млн человек к 2036 году вместо ранее ожидаемых 154 млн.

Как сообщают «Известия», прогноз обновлен с учетом госпрограммы «Развитие здравоохранения», принятой в конце 2017 года. Она предусматривает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности, что как раз способствует естественному приросту населения.

Ранее стало известно, что по итогам января — мая 2018 года население РФ сократилось на 77,8 тыс. человек. На 1 июня оно составляло 146,8 млн человек.