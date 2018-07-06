Акимов возглавит совет директоров РЖД вместо Дворковича

Вице-премьер РФ Максим Акимов возглавит совет директоров ОАО «Российские железные дороги» вместо Аркадия Дворковича.

«Ваш покорный слуга по поручению правительства возглавит совет директоров РЖД. Соберется очное заседание, есть директива, поэтому, я думаю, что члены совета директоров проголосуют по этой директиве», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее Дворковича также выдвинули в совет директоров РЖД. Он был председателем совета директоров РЖД с 2015 года.