Новости бизнеса

21:38 МСК
Новости раздела
Бизнес

Акимов возглавит совет директоров РЖД вместо Дворковича

15:49, 06.07.2018
Акимов возглавит совет директоров РЖД вместо Дворковича
Фото: wikipedia.org

Вице-премьер РФ Максим Акимов возглавит совет директоров ОАО «Российские железные дороги» вместо Аркадия Дворковича.

«Ваш покорный слуга по поручению правительства возглавит совет директоров РЖД. Соберется очное заседание, есть директива, поэтому, я думаю, что члены совета директоров проголосуют по этой директиве», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее Дворковича также выдвинули в совет директоров РЖД. Он был председателем совета директоров РЖД с 2015 года.

БизнесТранспорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем