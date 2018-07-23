Почти четверть казанских водителей звонит по телефону за рулем

Около 23% водителей Казани звонят по телефону, находясь за рулем. Из них 77% непосредственно соприкасаются с телефоном.



Как сообщили «Реальному времени» в агентстве «Промрейтинг», большинство водителей используют смартфоны в пробках – 11,6%, на светофорах – 10,6%. При этом 3,8% водителей пользуются телефонами в движении.

В среднем на дорогах Казани около 4,5% водителей взаимодействуют со смартфонами за рулем в любой момент времени.

Отмечается, что социологическое исследование проводилось с января по май 2018 года.