В России начали создание концепции активного долголетия

В России начали разрабатывать концепцию активного долголетия. Эта тема стала предметом беседы участников Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Для создания концепции активного долголетия были выделены три направления. Первое — совершенствование медпомощи конкретно для людей старшего возраста. Второе — содействие в занятости людям старших возрастов (конкретные меры сейчас прорабатывают в министерстве труда и социальной защиты, было отмечено на совещании). Третье — обеспечение всесторонней социальной поддержки для тех, кто уже прекратил работать.



Также на заседании было озвучено, что что в стране будет создана система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, передает РГ.

Сейчас в России и еще 27 странах считается Индекс активного долголетия, предложенный ООН в 2012 году. Он включает показатели занятости пожилого населения, его вовлеченности в жизнь общества, независимости, здоровью, защищенности, а также «благоприятной среды». Россия по данному индексу занимает место в середине списка.

Напомним, что Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Такая мера продиктована увеличением продолжительности жизни.

