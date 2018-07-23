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Самарский ЦСК ВВС представил новую форму на сезон

11:09, 23.07.2018

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС представил игровую форму на новый сезон в Высшей хоккейной лиге. В дизайне хоккейного свитера использованы цвета флага Самарской губернии, а также сам флаг является элементом дизайна.

Напомним, что самарский клуб и нижнекамский ХК «Нефтехимик» в нынешнем сезоне подписали партнерское соглашение, и ЦСК ВВС стал фарм-клубом «волков».

На прошлой неделе из Нижнекамска в Самару перебрались сразу девять молодых хоккеистов.

Самарцы в прошедшем сезоне стали последние, заняв двадцать седьмое место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги.


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