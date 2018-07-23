В России изменят правила сноса самовольных строений

В России органы местного самоуправления (МСУ) получат право в некоторых случаях обязать землевладельцев оформить самовольную постройку «по правилам» либо снести ее. Соответствующий законопроект подготовил думский комитет по госстроительству и законодательству.

В тексте документа говорится, что муниципальные власти без суда смогут требовать ликвидировать строения, если они возведены на земле, на которую нет правоустанавливающих документов, либо стоят на участках общего пользования, где нельзя создавать такие объекты, передают «Известия».

В случае отсутствия разрешения на строительство органы МСУ вправе добиваться сноса постройки или ее приведения в соответствие с нормами. Такие ситуации возникают, когда самострой возвели в зоне особых условий, например, у объектов электроэнергетики, трубопроводов, железных дорог и т. д.

При этом муниципалитеты не смогут во внесудебном порядке добиваться сноса объекта недвижимости с зарегистрированным правом собственности.

Ранее владельцев самовольных построек предлагалось наказывать штрафами: для граждан — от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Общественная палата России пришла к выводу, что поправки нуждаются в доработке и попросила Госдуму отложить пакет законов.