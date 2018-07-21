МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре и грозе вечером 21 июля и днем 22 июля.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»: местами по РТ ожидаются ночью и днем усиления ветра до 15—18 м/с (в Казани до 16 м/с), а также гроза.



Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди, локально сильные. В отдельных районах грозы, возможен град. Максимальные температуры воздуха днем в республике составят от +23 до +28 градусов.