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В США застрелили кардиолога Джорда Буша — старшего

18:29, 21.07.2018
В США застрелили кардиолога Джорда Буша — старшего
Фото: commons.wikimedia.org / AJ Guel

В США застрелили кардиолога бывшего президента страны Джорджа Буша — старшего Марка Хауснехта.

Инцидент произошел в Хьюстоне утром 20 июля, говорится в Twitter полиции города. Хаускнект был убит во время велопрогулки ехавшим на встречу неизвестным. Злоумышленник скрылся с места преступления.

Буш — старший уже прокомментировал смерть кардиолога.

«Марк был фантастическим кардиологом и хорошим человеком. Я всегда буду благодарен ему за его исключительное и сострадательное отношение», — приводит его слова представитель семьи бывшего президента США Джим Макграт.

Происшествия
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