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Казанцы возложили цветы возле Генконсульства Казахстана в память о Денисе Тене

14:57, 21.07.2018
Казанцы возложили цветы возле Генконсульства Казахстана в память о Денисе Тене
Фото: kzkazan.ru

Жители Казани возложили цветы возле Генерального консульства Республики Казахстан в память об убитом фигуристе Денисе Тене.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года Денис Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения. Спортсмена ранили неизвестные при попытке украсть зеркала с его машины.

Его доставили в больницу, где он скончался от потери крови. Позже стало известно, что полиция Алма-Аты возбудила из-за произошедшего уголовное дело по статье «Убийство».

Сегодня утром тысячи людей пришли во Дворец спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате, чтобы проводить в последний путь фигуриста Дениса Тена.

Происшествия Татарстан
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