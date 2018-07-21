Уфа присоединится к празднованию Международного дня бокса

22 июля Уфа присоединится к празднованию Международного дня бокса, который ранее носил статус всероссийского, а ныне удостоился повышения своего ранга. В этот день в уфимском парке «Ватан» (в районе Конгресс-холла) выступят воспитанники отделений по данному олимпийскому виду спорта.

По сообщению Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, гостей праздника также ждут мастер-классы от известных спортсменов Башкирии, соревнования среди мужчин, женщин и молодежи, шоу «Бои невест», показательные выступления, флешмоб и розыгрыши призов.