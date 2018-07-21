В России ликвидируют госкомпанию по управлению особыми экономическими зонами

В России ликвидируют госкомпанию по управлению особыми экономическими зонами. Решение было принято в конце июня на совещании у вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Отмечается, что процесс добровольной ликвидации начнется после того, как компания передаст имущество регионам и стране. Такие требования были предусмотрены в распоряжении правительства РФ. Однако там предполагалось уменьшение уставного капитала к 2020 году, а не ликвидация компании, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в четверг, 19 июля, Путин упразднил три президентских совета.