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В России ликвидируют госкомпанию по управлению особыми экономическими зонами

01:52, 21.07.2018
В России ликвидируют госкомпанию по управлению особыми экономическими зонами
Фото: ru.wikipedia.org

В России ликвидируют госкомпанию по управлению особыми экономическими зонами. Решение было принято в конце июня на совещании у вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Отмечается, что процесс добровольной ликвидации начнется после того, как компания передаст имущество регионам и стране. Такие требования были предусмотрены в распоряжении правительства РФ. Однако там предполагалось уменьшение уставного капитала к 2020 году, а не ликвидация компании, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в четверг, 19 июля, Путин упразднил три президентских совета.

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