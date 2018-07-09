В I полугодии 2018 года КАМАЗ увеличил производство на 9%, до 18 тыс. машин

По итогам I полугодия ПАО «КАМАЗ» выпустило 18 053 грузовика. Это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне компания выпустила 3 747 автомобилей, что на 16% больше, чем год назад.

Завод двигателей КАМАЗа и совместное предприятие «КАММИНЗ КАМА» в прошлом месяце выпустили 3 530 двигателей и силовых агрегатов, за полугодие — 19 173, сообщает пресс-служба компании.

Ранее стал известен новый состав совета директоров КАМАЗа.