СМИ сообщили о бегстве подозреваемых по «делу Скрипалей» из Британии

Британские военные перехватили закодированное сообщение о том, что двое подозреваемых по «делу Скрипалей» покинули страну.



Информация об отъезде подозреваемых содержалась в закодированном послании, которое было передано через некоторое время после отравления. Установить их личности удалось с помощью системы распознавания лиц, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Правоохранительные органы установили, что Великобританию двое подозреваемых под псевдонимами покинули на борту коммерческого авиарейса. При этом место назначения, куда они отправились, источник не уточнил. Также неизвестно, были ли предполагаемые агенты россиянами.

Ранее сообщалось, что Великобритания подозревает в попытке отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери бывших или нынешних сотрудников ГРУ.

