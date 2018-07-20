«Корпорация развития ПК» из Перми выбрала подрядчика в Казани

«Корпорация развития Пермского края» (КРПК) выбрала новых подрядчиков для строительства шести домов в микрорайоне «Любимов». По результатам отбора ими стали ПСК «БОР» из Подмосковья и казанское «Строительное управление «Радиант».



Компании заменят предыдущего подрядчика — ЗАО «Еврострой», с которым расторгнут договор из-за критического отставания от графика. Общая стоимость двух новых контрактов — 1,3 млрд рублей, сообщает «Коммерсант». При этом у компании «БОР» уже есть контракт с КРПК на 1 млрд рублей.

Отмечается, что общая площадь квартир (без балконов и лоджий) шести домов составит 39,7 тыс. кв. м, количество квартир 714. Срок ввода объектов в эксплуатацию — до конца 2019 года.

Подряды, которые достались ПСК «БОР» и СУ «Радиант», ранее получило московское ЗАО «Еврострой», но КРПК расторгла контракты с ним в связи с критическим отставанием подрядчика от графика строительно-монтажных работ (свыше 90 дней) на шести домах квартала №10 в Березниках. КРПК также обратилась в арбитраж с иском к бывшему подрядчику на общую сумму 4,2 млрд рублей.