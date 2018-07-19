Болельщики ЧМ украли из российских поездов одеяла и подстаканники на миллион рублей

Болельщики чемпионата мира по футболу, который прошел в России в этом году, украли из бесплатных поездов подстаканники, одеяла и другие вещи. Общий урон РЖД оценили в 1 млн рублей.

В компании отменили, что иностранцы даже не понимали, что им вручают белье не навсегда. Они делали из простыней плакаты, которые использовали на матчах чемпионата. По словам представителя, для такой большой компании это небольшая потеря, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Казань вошла в топ-5 городов, принимавших ЧМ-2018, по объему трат. Здесь туристы и болельщики потратили более 1,5 млрд рублей.