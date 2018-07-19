Новичок «Торпедо» Филип Хольм: «У меня осталось хорошее представление о клубе»

Новичок нижегородского «Торпедо» Филип Хольм, недавно подписавший контракт с «автозаводцами», поделился своими впечатлениями:

— Я очень счастлив, что теперь буду играть за «Торпедо» и с нетерпением жду начала сезона. Я не был знаком с Дэвидом Немировски ранее, но мы пообщались с ним до подписания контракта, и я могу сказать, что после нашей беседы у меня осталось хорошее представление о «Торпедо». Я также слышал от других игроков много добрых слов в адрес клуба, еще знаю, что в «Торпедо» все отлично организовано.

Напомним, Хольм — чемпион мира 2017 года в составе сборной Швеции.

