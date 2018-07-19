Экс-депутата, избившего Dj Smash, исключат из «Единой России»

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

«Единая Россия» исключит бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева из партии после вступления обвинительного приговора суда в законную силу по делу об избиении Dj Smash.

В ближайшее время данный вопрос рассмотрят на заседании местного политического совета отделения партии. Стоит отметить, что ранее членство Телепнева в партии было приостановлено, сообщили в пресс-службе «Единой России».

Напомним, инцидент в ночном клубе «Дом культуры» произошел в ночь на 10 февраля этого года. По словам DJ Smash, из-за отказа сделать селфи его жестоко избил бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев. Сейчас он является главой пермской Федерации ММА и мастером спорта по рукопашному бою.

Сам Телепнев опровергал информацию об избиении. Экс-депутата задержали, но позже отпустили под залог в 200 тысяч рублей до суда. Спустя некоторое время было возбуждено уголовное дело. Вместе с Телепневым на скамье подсудимых находится его друг Сергей Ванкевич, ставший одним из участников потасовки в ту ночь.

18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным бывшего депутата Заксобрания региона Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash).

Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Его знакомый Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание. Обжаловать приговор осужденные смогут в течение 10 дней.

