Экс-депутата, избившего Dj Smash, исключат из «Единой России»
«Единая Россия» исключит бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева из партии после вступления обвинительного приговора суда в законную силу по делу об избиении Dj Smash.
В ближайшее время данный вопрос рассмотрят на заседании местного политического совета отделения партии. Стоит отметить, что ранее членство Телепнева в партии было приостановлено, сообщили в пресс-службе «Единой России».
Напомним, инцидент в ночном клубе «Дом культуры» произошел в ночь на 10 февраля этого года. По словам DJ Smash, из-за отказа сделать селфи его жестоко избил бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев. Сейчас он является главой пермской Федерации ММА и мастером спорта по рукопашному бою.
Сам Телепнев опровергал информацию об избиении. Экс-депутата задержали, но позже отпустили под залог в 200 тысяч рублей до суда. Спустя некоторое время было возбуждено уголовное дело. Вместе с Телепневым на скамье подсудимых находится его друг Сергей Ванкевич, ставший одним из участников потасовки в ту ночь.
Телепнев и Ванкевич получили сегодня по два года лишения свободы с отбыванием к колонии-поселении каждому, квалификация со.112 ч.2 п. г, д УК РФ. Спасибо всем кто поддерживал меня на протяжении последних пяти месяцев, это не только моя победа, это победа нашего общества. Спасибо всем моим друзьям, в особенности моему брату @timatiofficial за неоценимый вклад. Теперь каждый житель Перми, каждый россиянин может быть уверен, что богатство и депутатский статус не помогут избежать ответственности за совершенные преступления. Благодарю правоохранительные и судебные органы региона за объективный результат по делу. Далее уже на этой неделе будет рассматриваться второе дело об избиении Глеба Кулакова, в том же клубе на месяц раньше меня. Так что Телепнев скоро получит бонус.
Публикация от Smash (@djsmash) 18 Июл 2018 в 12:56 PDT
18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным бывшего депутата Заксобрания региона Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash).
Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Его знакомый Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание. Обжаловать приговор осужденные смогут в течение 10 дней.
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