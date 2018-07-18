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Чебоксарского депутата обвинили в вождении в состоянии наркотического опьянения

13:42, 18.07.2018
Чебоксарского депутата обвинили в вождении в состоянии наркотического опьянения
Фото: instagram.com/antidiler21

Сотрудники ГИБДД задержали депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов (ЧГСД) Антона Ковалева. Движение «Антидилер» обвинило народного избранника в вождении под действием наркотиков.

«От медосвидетельствования в наркодиспансере отказался. Вел себя безобразно для парламентария — угрожал сотрудникам», — пишут представители движения в Instagram.

Напомним, что Антон Ковалев числится начальником юротдела общественного фонда «Забота». За 2015 и 2016 годы он задекларировал доходы по 96 тысяч в год.

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