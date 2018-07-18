Во время ЧМ-2018 в Саратове самым популярным именем для малышей стал Артем

Самым популярным именем среди новорожденных в Саратове, по данным на июль, стал Артем. Об этом рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Именем Артем — в честь игрока Артема Дзюбы — назвали 38 новорожденных. В честь тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова — троих малышей. Аналогичное количество детей, названных в честь Игоря Акинфеева.

«Я думаю, есть небольшое влияние ЧМ-2018. В прошлом году так вообще не называли детей, а в этом году четырех детей назвали Федорами — наверное, в честь Смолова», — передает слова Юлии Пономаревой «Взгляд-инфо».

Напомним, в Оренбурге во время ЧМ-2018 родители назвали своего ребенка Лионелем. Малыш стал тезкой аргентинского футболиста Лионеля Месси.

