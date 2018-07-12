В Оренбурге младенца назвали в честь Лионеля Месси

Фото: «Реальное время» / Максим Платонов

В Оренбурге во время ЧМ-2018 родители назвали своего ребенка Лионелем. Малыш стал тезкой аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Всего с 5 по 11 июля в городе появилось 174 ребенка — 91 мальчик и 83 девочки. Среди других редких имен, помимо Лионеля, — Аксиния, Грета, Платон, Эрика и Зара. Самыми популярными именами стали Иван, Артем, Михаил, Дмитрий, Екатерина, Александра, Дарья и Алена.

Как добавили в городском управлении ЗАГС, 70 детей стали в семье первыми, 67 — вторыми, 24 — третьими и двое — шестыми.

Напомним, сборная Аргентины во главе с Месси проиграла команде Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игра в Казани закончилась со счетом 4:3 в пользу французов.