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Сотрудники ДПС устроили флешмоб около Кремля

21:42, 17.07.2018
Сотрудники ДПС устроили флешмоб около Кремля

Сотрудники ДПС устроили флешмоб около Кремля. По словам очевидцев, на дороге около входа в казанский Кремль выстроились более десяти машин Госавтоинспекции.

В пресс-службе МВД по РТ «Реальному времени» рассказали, что там проходит внутреннее мероприятие службы, организован флешмоб. Возможно, происходит съемка фильма.

Ранее стало известно, что татарстанские кинематографисты снимут фильм о чемпионате мира по футболу — 2018.

ОбществоВласть Татарстан
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