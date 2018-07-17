Сотрудники ДПС устроили флешмоб около Кремля

Сотрудники ДПС устроили флешмоб около Кремля. По словам очевидцев, на дороге около входа в казанский Кремль выстроились более десяти машин Госавтоинспекции.

В пресс-службе МВД по РТ «Реальному времени» рассказали, что там проходит внутреннее мероприятие службы, организован флешмоб. Возможно, происходит съемка фильма.

Ранее стало известно, что татарстанские кинематографисты снимут фильм о чемпионате мира по футболу — 2018.