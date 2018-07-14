В Татарстане снимут фильм о ЧМ-2018

Татарстанские кинематографисты снимут фильм о чемпионате мира по футболу-2018.



Конкурс на право снять фильм был организован при участии Министерства по делам молодежи и спорту, и победителем стала Казань, передает «Татар-информ» со ссылкой на директора «Татаркино» Миляушу Айтуганову.

«Предполагаю, что фильм будет снять по аналогии с фильмом о чемпионате по водным видам спорта — это очень красивое кино. И он будет не только о том, как проходят соревнованиях, он еще с определенной философией. Концепция, думаю, будет уже окончательно дописана к сентябрю. То, что мы его увидим — это однозначно», — добавила Айтуганова.

Ранее Айтуганова рассказала о будущем Казанского кинофестиваля, возможности привлечения к сотрудничеству в Татарстане кого-то из известных режиссеров, проката татарстанских кинофильмов и многого другого. Подробности — в материале «Реального времени».