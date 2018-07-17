Роберт Мусин не стал возражать против своего банкротства

Сегодня Арбитражный суд РТ продолжил рассмотрение заявления о банкротстве бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина.

За введение процедуры реализации имущества проголосовали 11 июля кредиторы должника. Представитель Мусина Адель Губайдуллин в суде заявил, что они против этого решения не возражают, передаёт корреспондент «Реального времени».



Как стало известно в суде, предыдущий конкурсный управляющий должника попросил освободить его от этих обязанностей и для реализации имущества было выбрано СРО «Возрождение». Однако документы по нему ещё в суд не поступили, поэтому решение по банкротству отложили до завтра.



На заседание также пришли пострадавшие клиенты ТФБ, которые сами отслеживают судебные процессы, связанные с рухнувшим банком.