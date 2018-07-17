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Роскомнадзор заблокировал доступ к более 3,4 тыс. пиратских интернет-ресурсов

13:28, 17.07.2018
Роскомнадзор заблокировал доступ к более 3,4 тыс. пиратских интернет-ресурсов
Фото: minsvyaz.ru

На данный момент Роскомнадзор заблокировал доступ уже к более чем 3,4 тыс. пиратских интернет-ресурсов.

«В рамках борьбы с пиратским контентом в сети интернет на территории России на сегодняшний день ограничен доступ к 3,4 тыс. сайтов и (или) страниц сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещался мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав на интеллектуальную собственность», — говорится в сообщении пресс-службы РКН.

Отмечается, что решения о постоянной блокировке были приняты Мосгорсудом и Минкомсвязи.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к 47 «зеркалам» пиратских ресурсов.

Технологии
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