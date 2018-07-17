Власти Свердловской области выделят 149 миллионов рублей на строительство новой ледовой арены

Власти Свердловской области выделят 149,2 млн рублей на строительство новой ледовой арены на 15 тысяч зрителей, которая будет возведена на месте снесенной 220-метровой телебашни в Екатеринбурге, приводит ТАСС сообщение Департамента информационной политики Свердловской области.

«На строительство ледовой арены «Авто» в Екатеринбурге будут направлены 149,2 миллиона», — говорится в сообщении.

Ожидается, что строительство новой арены начнется уже в нынешнем году и продлится до 2020 года. Согласно концепции, на спортивном объекте планируется проведение соревнований по 11 видам спорта, включая мини-футбол и баскетбол. Также площадка позволит проводить хоккейные соревнования любого уровня. Кроме того, ледовая арена сможет трансформироваться в самую большую в городе концертную площадку.

Недостроенная телебашня была снесена 24 марта этого года. Ее строительство было начато в 1983 году, активно велось до 1989 года, но в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств.