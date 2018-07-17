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Власти Свердловской области выделят 149 миллионов рублей на строительство новой ледовой арены

13:19, 17.07.2018

Власти Свердловской области выделят 149,2 млн рублей на строительство новой ледовой арены на 15 тысяч зрителей, которая будет возведена на месте снесенной 220-метровой телебашни в Екатеринбурге, приводит ТАСС сообщение Департамента информационной политики Свердловской области.

«На строительство ледовой арены «Авто» в Екатеринбурге будут направлены 149,2 миллиона», — говорится в сообщении.

Ожидается, что строительство новой арены начнется уже в нынешнем году и продлится до 2020 года. Согласно концепции, на спортивном объекте планируется проведение соревнований по 11 видам спорта, включая мини-футбол и баскетбол. Также площадка позволит проводить хоккейные соревнования любого уровня. Кроме того, ледовая арена сможет трансформироваться в самую большую в городе концертную площадку.

Недостроенная телебашня была снесена 24 марта этого года. Ее строительство было начато в 1983 году, активно велось до 1989 года, но в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств.

СпортХоккей
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