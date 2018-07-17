В Башкирии будут судить принявшего недостроенный дом чиновника

В Башкирии суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главного архитектора одного из районов республики. Он обвиняется в превышении полномочий, в результате которого граждане понесли ущерб в 70 млн рублей.

По версии следствия, в 2013 году чиновник выдал частной компании разрешение на строительство без проектной документации. Дом был построен с многочисленными нарушениями, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по РБ.

Несмотря на эти нарушения, обвиняемый выдал разрешение на эксплуатацию.

Ущерб относится к правам и интересам граждан, купивших квартиры в этом доме.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение СКР, и теперь дело направлено на рассмотрение в суд.