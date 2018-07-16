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Макич Микаелян возглавил «Уфу-молодежную»

15:45, 16.07.2018

Главным тренером молодежного состава ФК «Уфа» назначен Макич Микаелян, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Под его руководством будет сформирован новый состав «Уфы-молодежной», который представит башкирский клуб в новом сезоне молодежного первенства команд российской Премьер-лиги.

В тренерский штаб также вошел Александр Скоробогатов, который ранее возглавлял «Уфу-2001», выступающую в чемпионате Башкирии — 2018.

Бывший главный тренер «молодежки» ФК «Уфа» Альберт Лукманов в предстоящем сезоне будет играть с «Уфой-2» в первенстве России во втором дивизионе (зона «Урал-Поволжье»). В рамках подготовки к сезону уфимцы дважды сыграли с участником этой же зоны — челнинским «КАМАЗом», ничья и поражение — 0:4.

СпортФутбол Башкортостан
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