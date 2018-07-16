Николай Цулыгин: «Команда готова к работе»

В понедельник, 16 июля, уфимский «Салават Юлаев» отправился на учебно-тренировочный сбор в Финляндию.



Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин пресс-службе «юлаевцев» прокомментировал текущее положение дел:



— Настроение в команде очень хорошее. Плодотворно потренировались три дня перед сборами. Команда готова к работе. Мы из «Тороса» и «Толпара» взяли 11 человек, но сейчас о них рано что-то говорить. Пройдет предсезонка и станет видно.

Ярмо Койвисто, тренер по физической подготовке ХК «Салават Юлаев», рассказал о целях тренировок:



— Будем тренировать все в совокупности. Конечно, будет тяжело, так и должно быть! После сбора в Виерумяки мы еще в течение одной недели будем держать игроков под нагрузками.

