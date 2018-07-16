Эмиль Гарипов: «Читаю Коран на русском языке каждый день»

Вратарь казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о том, как он справляется с жизненными проблемами.

— У всех в жизни бывают непростые периоды в жизни и неудачные игры. Что или кто помогает преодолевать их?

— Всевышний. Я читаю перевод Корана на русском языке каждый день, — сказал Гарипов в интервью изданию «Камская Новь».

Напомним, в прошедшем сезоне Эмиль Гарипов стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса». Выигранный трофей вратарь привез в свою родную деревню, где также помог с организацией местного сабантуя.