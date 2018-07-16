Нижнекамскую поликлинику выставили на аукцион почти за 55 миллионов рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана выставило на продажу с аукциона неиспользуемое здание поликлиники в Нижнемкамске.



Пятиэтажное нежилое здание на проспекте Строителей, 10б, общей площадью 4,4 тыс. кв. м относится к поликлинике №2, но по назначению не используется, хотя и находится в удовлетворительном состоянии. Объект продадут вместе с земельным участком общей площадью 7,4 тыс. кв. м, передает ИА Regnum.

Отмечается, что кадастровая стоимость земли составляет более 27 млн рублей, а разрешенное использование — для размещения объектов здравоохранения, по документу — эксплуатация городской больницы №3. При этом начальная цена лота, назначенная ведомством, 54,9 млн рублей при шаге аукциона 604,5 тыс. рублей.

Объект выставили на продажу впервые, а покупатель не обязан будет сохранять его целевое использование под поликлинику. Аукцион пройдет 24 июля 2018 года.

Ранее Минземимущества РТ объявило о проведении торгов по продаже здания бывшей онкологической поликлиники на улице Нагорной с начальной ценой 107,7 млн рублей.