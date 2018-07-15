Кубок мира доставили на стадион «Лужники», где пройдет финал ЧМ-2018

Кубок чемпионата мира по футболу доставили на стадион «Лужники» в Москве, где пройдет финальный матч турнира между сборными Франции и Хорватии.

Финал пройдет в воскресенье и начнется в 18.00 мск. Трофей перед началом матча вынесут на поле российская топ-модель Наталья Водянова и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола.

Напомним, к финальному матчу мундиаля между сборными Франции и Хорватии в Казани на Баумана появятся граффити с изображением главного тренера французской команды Дидье Дешама.