Путин передал Катару полномочия на проведение ЧМ-2022

В Кремле прошла церемония символической передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу 2022 года. В церемонии принял участие президент ФИФА Джанни Инфантино.

Президент России Владимир Путин передал эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани красно-белый мяч с символикой чемпионата мира 2018 года.



«Чемпионат мира завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта. Мы и сами — вся страна — получили огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.



Путин также выразил уверенность, что Катару удастся провести чемпионат мира по футболу ФИФА в 2022-м году на таком же высоком уровне.

«Мы готовы поделиться опытом, который у нас появился при проведении чемпионата мира по футболу текущего года, с нашими друзьями в Катаре», — добавил президент.

Накануне Путин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиков. Напомним, финал ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии пройдет сегодня, 15 июля, в Москве.