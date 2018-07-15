В Казани 16 и 17 июля изменится расписание пригородных поездов

По техническим причинам пригородные поезда Казань — Сосновка, Казань — Арск, Шемордан — Казань и Кизнер — Казань два дня будут курсировать по измененному расписанию.



16 июля изменяется расписание двух пригородных электричек. Поезд № 6925 Кизнер — Казань отправляется в 20.21, прибывает на станцию Казань в 23.30. Поезд № 6412 Казань — Арск отправляется в 18.52, прибывает на станцию Арск в 20.49, говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

17 июля изменяется расписание трех пригородных электричек. Поезд № 6401 сообщением Шемордан-Казань отправляется в 04.14, прибывает на станцию Казань в 06.40; поезд № 6410 Казань-Сосновка отправляется в 20.50, прибывает на станцию Сосновка в 00.26; поезд № 6412 Казань-Арск отправляется в 18.52, прибывает на станцию Арск в 20.49.