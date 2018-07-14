В Сомали из-за взрыва погибли 10 человек

В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погибли как минимум 10 человек. Заминированный автомобиль взорвался недалеко от президентского дворца.

Аавтомобиль ехал на высокой скорости и привлек внимание полиции. Сотрудники выстрелили в машину, и поэтому она взорвалась за пределами гостиниц вблизи президентской резиденции, передает Reuters со ссылкой на майора Мохамеда Хусейна.

Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Аш-Шабаб». Отмечается, что «Аль-Шабааб» хочет свергнуть центральное правительство Сомали, изгнать АМИСОМ, поддерживаемый Африканским союзом, и создать правительство, основанное на его собственном строгом толковании закона исламского шариата.

Напомним, 7 июля как минимум 12 человек погибли, 17 были ранены в результате теракта в Могадишо. Группа вооруженных людей подорвала автомобиль у здания МВД Сомали и ворвалась внутрь.