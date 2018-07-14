Минниханов подписал план по сотрудничеству между Татарстаном и Курганской областью

Президент РТ Рустам Минниханов подписал план мероприятий для реализации соглашения между Татарстаном и Курганской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве на 2018−2020 годы.

Он также отметил, что взаимный товарооборот регионов достигает 1,2 млрд рублей. Татарстан поставляет партнеру грузовые и легковые автомобили, стекло, продукты питания, тракторы, шины, трубы, моющие средства и другую продукцию.

Из Курганской области республика получает муку, машины для коммунального хозяйства, лекарства и медицинские изделия, автобусы и комбикорма, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, Минниханов сейчас находится в Курганской области, где уже посетил Всероссийский сельский Сабантуй.