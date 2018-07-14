В Татарстане ожидаются дожди и до +26

Сегодня, 14 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозой. Ночью в отдельных районах республики туман.

Ветер северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +13°С до +18°С. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +22°С до +27°С.

В Казани днем ожидается от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +22°С до +26°С.