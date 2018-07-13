Башкирия выплатила по облигациям еще 76,7 миллиона рублей

Башкирия выплатила 76,74 млн рублей в счет погашения пятнадцатого купона девятого облигационного займа.

На каждую ценную бумагу номиналом 1 тысяча рублей выплачено 12,79 рубля, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что выпуск облигаций на 6 млрд рублей сроком обращения 1 638 дней был размещен 16 октября 2014 года. Облигации имеют 18 купонных периодов сроком 91 день каждый. Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 11,4% годовых, ставки последующих купонов равны первому. Дата погашения облигаций — 11 апреля 2019 года.

Госдолг Башкирии на 1 июля 2018 года составил 18,04 млрд рублей, в том числе по государственным ценным бумагам — 5,2 млрд рублей, бюджетным кредитам — 12,844 млрд рублей.