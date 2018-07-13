В Башкирии стобалльникам могут выплатить 100 тысяч рублей при поступлении в местный вуз

Правительство Башкирии решило выплачивать по 100 тысяч рублей выпускникам из республики, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов. Однако получить деньги смогут только те, кто поступит в местные вузы.

Таким образом региональные власти рассчитывают удержать одаренных школьников в республике, рассказала министр образования Башкирии Гульназ Шафикова.

Кроме того, в новом учебном году 30 молодых учителей, которые приедут преподавать в сельские школы, получат по 200 тысяч рублей, передает «Башинформ».

Шафикова отметила, что главное для республики не то, чтобы дети учились в Башкирии. По мнению министра, гораздо важнее, чтобы после учебы они возвращались работать в РБ.