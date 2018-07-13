Новости спорта

11:01 МСК
Новости раздела
Спорт

Йоонас Кемппайнен: «Ездил на концерт группы «Metallica»

10:30, 13.07.2018

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Йоонас Кемппайнен прошел медосмотр и готов приступить к подготовке к новом сезону в составе уфимского клуба. Своими впечатлениями он поделился с пресс-службой башкирского клуба:

— Самочувствие хорошее. После сезона немного отдохнул и начал готовиться к новому. Чувствую, что в хорошей форме.

Я отдыхал в Дубае, ездил на концерт группы «Metallica» в Хельсинки, набирался сил дома.

Тренировался в Финляндии вместе с игроками из НХЛ. У нас был тренер, который помогал готовиться. Плюс минимум раз в неделю выходил на лед и отрабатывал рывки.

В новом сезоне мы должны выступить лучше, чем в том сезоне. Никто не был доволен прошлогодним результатом. Мы должны прогрессировать и, я думаю, мы способны на это! — подытожил форвард «Салавата Юлаева».

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем