Йоонас Кемппайнен: «Ездил на концерт группы «Metallica»

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Йоонас Кемппайнен прошел медосмотр и готов приступить к подготовке к новом сезону в составе уфимского клуба. Своими впечатлениями он поделился с пресс-службой башкирского клуба:

— Самочувствие хорошее. После сезона немного отдохнул и начал готовиться к новому. Чувствую, что в хорошей форме.

Я отдыхал в Дубае, ездил на концерт группы «Metallica» в Хельсинки, набирался сил дома.

Тренировался в Финляндии вместе с игроками из НХЛ. У нас был тренер, который помогал готовиться. Плюс минимум раз в неделю выходил на лед и отрабатывал рывки.

В новом сезоне мы должны выступить лучше, чем в том сезоне. Никто не был доволен прошлогодним результатом. Мы должны прогрессировать и, я думаю, мы способны на это! — подытожил форвард «Салавата Юлаева».