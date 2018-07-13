Татарстан и китайскую провинцию Хэйлунцзян могут связать прямым рейсом

Вчера вечером, 12 июля, прошла рабочая встреча президента Татарстана Рустама Минниханова и губернатора провинции Хэйлунцзян КНР Вана Вэньтао в Казани.

Стороны подписали соглашение и сотрудничестве. В том числе в торгово-экономической сфере. Кроме того, Минниханов и Вэньтао высказались о необходимости связать регионы прямым рейсом.

— Между Россией и Китаем установилось всестороннее стратегическое партнерство, поддерживается постоянный политический диалог. Мы дорожим высоким уровнем отношений, к тому же 2018 и 2019 годы объявлены годами налаживания межрегионального сотрудничества России и Китая, — сказал на встрече глава Татарстана.

Подробнее о визите китайской делегации — в материале «Реального времени».