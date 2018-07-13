Редкое солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля

Редкое природное явление произойдет в пятницу, 13 июля. Луна сблизится с Землей на очень небольшое по астрономическим меркам расстояние — 357 тыс. 430 км.



На непродолжительное время Луна заслонит часть Солнца. Затмение начнется в 04.48 мск при восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана и закончится в 07.14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой, передает ТАСС. При этом лучше всего затмение будет видно именно в Антарктиде.

Отмечается, что в момент затмения Солнце будет находиться в созвездии Близнецов.

Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 июля казанцы смогут наблюдать два астрономических феномена — великое противостояние Марса и полное лунное затмение.